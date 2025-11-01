На Западе американский сверхзвуковой самолет X-59 назвали «кошмаром» для России и Китая

Американский экспериментальный сверхзвуковой самолет Х-59 станет настоящим кошмаром для России и Китая. Такое мнение выразили западные эксперты в статье National Security Journal (NSJ).

По данным обозревателя Криса Осборна, X-59 способен развивать скорость порядка 1,4 Маха при относительно низком акустическом следе. Автор отмечает, что самолет сможет перевозить войска, бронетехнику и боеприпасы в два раза быстрее, что позволит США более оперативно осуществлять военные операции.

В материале отмечается, что современные истребители уже летают на сверхзвуковых скоростях, однако использование технологий сверхзвука в коммерческих полетах пока не рассматривается из-за громкого хлопка во время преодоления звукового барьера. В США и многих странах мира запрещена эксплуатация таких лайнеров над жилыми районами. В NASA рассчитывают, что испытания X-59 позволят пересмотреть действующие ограничения.

По мнению Орбона, Военно-воздушные силы США может заинтересовать технология малошумного сверхзвукового самолета. Если в будущем появятся транспортные самолеты, способные перевозить танки и бронетранспортеры со скоростью 1,4 Маха, то это может существенно изменить тактику ведения боевых действий, считает обозреватель.

29 октября в США впервые поднялся в небо «тихий» сверхзвуковой самолет X-59, созданный компанией Lockheed Martin совместно с NASA. Воздушное судно вылетело с завода Skunk Works на базе ВВС США в калифорнийском Палмдейле и приземлилось на базе Эдвардс. Первый полет прошел на дозвуковой скорости, однако в ближайшие месяцы компания планирует проводить и сверхзвуковые полеты. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

