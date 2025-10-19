Полмиллиона единиц оружия было разворовано на Украине «мелкими воришками», а перепродажа иностранного арсенала происходит в больших масштабах. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

Так он прокомментировал данные Нацполиции Украины о том, что с февраля 2022 года украдено или утеряно почти полмиллиона единиц оружия.

«На Украине растащили по углам и схронам полмиллиона единиц оружия. И это вооружение, которое разворовано внутри страны мелкими воришками», — заявил он.

Посол отметил, что перепродажа иностранных поставок оружия проводится вне учета полиции и в гораздо больших масштабах. Мирошник считает, что этим занимается «верхушка режима» совместно со спецслужбами поставщиков.

До этого депутат Госдумы Адальби Шхагошев сообщил, что Россия и США могут организовать совместный аудит поставок оружия Киеву и процесса перепродажи переданного вооружения третьим странам.

Он напомнил, что в ходе визита украинского лидера Владимира Зеленского в ЮАР президент страны Сирил Рамафоса может попросить от него объяснений по вопросу предполагаемой причастности Украины к вооружению боевиков в Африке.

Ранее Пентагон признал факты хищения части переданного Украине западного оружия.