Построен первый опытный образец учебного самолета Як-130М

«Ростех»: первый опытный образец самолета Як-130М направлен на испытания

Первый опытный образец учебно-боевого самолета Як-130М построен на Иркутском авиационном заводе, он направлен на испытания. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха».

«На Иркутском авиационном заводе построен первый опытный образец. Машина направлена на наземные и летные испытания. Параллельно ведется сборка еще двух бортов», — говорится в сообщении.

В ходе наземных испытаний на самолете протестируют новые и модернизированные системы. Большая часть обновленного оборудования создана кооперацией предприятий «Ростеха». После этого самолет начнут готовить к первому полету.

В феврале этого года сообщалось, что ПАО «Яковлев» приступило к сборке трех штурмовых самолетов Як-130М.

В рамках расширения боевых возможностей Як-130М будет оснащен новой бортовой радиолокационной станцией, контейнером с оптико-лазерной-теплотелевизионной прицельной станцией и бортовым комплексом обороны.

Существующая версия Як-130 производится на Иркутском авиазаводе с 2011 года. Главное назначение самолета — обучение курсантов летных училищ навыкам пилотирования и решения боевых задач, характерных для истребителей четвертого и пятого поколений.

Ранее глава «Роскосмоса» рассказал о семилетнем плане выпуска ракетных двигателей в Самаре.