В ОДКБ столкнулись с мошенниками

В ОДКБ предупредили о мошенниках, использующих ИИ
Ingram Images/Global Look Press

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) предупредила о мошенничестве с использованием поддельных видео с руководством организации. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Уточняется, что в последнее время участились случаи мошеннических атак с использованием технологии искусственного интеллекта (ИИ) для создания фейковых видеообращений.

«Мошенники создают реалистичные видео, где цифровой двойник генерального секретаря ОДКБ под вымышленным предлогом просит перевести денежные средства», — говорится в сообщении организации.

Особо подчеркивается, что руководство ОДКБ ни при каких условиях не записывает обращения, связанные с финансовыми операциями. Кроме того, в ОДКБ попросили граждан не переходить ни по каким ссылкам, нигде не регистрироваться и не скачивать подозрительные приложения, напомнив, что вся официальная информация всегда публикуется только на сайте ОДКБ и официальных ресурсах.

В конце августа МВД России предупредило о том, что мошенники при помощи ИИ делают видео с дипфейками родственников и выманивают деньги.

Ранее специалисты обнаружили первый компьютерный вирус на основе ИИ.

