Бывший офицер СБУ заявил, что на руках Парубия кровь невинных украинцев

На руках бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия кровь тысяч невинных граждан Украины. Об этом ТАСС заявил экс-офицер Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

«Это человек, на руках которого кровь тысяч невинных граждан. В Киеве, в Одессе, на Донбассе», — заявил он.

Парубия ликвидировали во Львове 30 августа. По данным украинских СМИ, стрелком, предварительно, был курьер компании по доставке еды. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Позже в сети появилось первое фото с места инцидента. По предварительным данным, Парубию выстрелили в голову 8 раз.

Бывший спикер руководил Самообороной майдана с ноября 2013 по февраль 2014. Он также участвовал в Оранжевой революции 2004 года и в последствии получил награду как «выдающийся участник революции».

Ранее стали известны подробности ликвидации Парубия.