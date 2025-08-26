Боец из Ростовской области, попав в окружение, месяц писал прощальные послания семье

Участник специальной военной операции (СВО) на Украине из Ростовской области провел целый месяц в окружении и все это время писал прощальные письма семье. Об этом стало известно kp.ru.

В апреле 2024 года боец ушел на очередное боевое задание. Месяц о судьбе его отряда не было ничего известно. По истечении этого срока военнослужащий позвонил жене и сообщил, что был в окружении. Лишенный возможности связаться с семьей, он писал заметки в телефон, в которых прощался с близкими и давал наставления детям.

«Запомните, мои хорошие, папа любит вас до безумия. Думает о вас каждую минуту. Душа разрывается без вашего смеха. Соскучился по вашим голосам», — говорится в одном из писем.

Еще одно боевое задание стало для бойца последним. Вдова солдата призналась, что часто перечитывает оставшиеся после него заметки.

До этого танкист с позывным «Док» рассказал, как сумел продержаться в серой зоне до подхода штурмовых групп ВС РФ. Его танк был подбит украинскими военными. Также ВСУ обстреливали блиндажи с российскими бойцами. Решив, что никто не выжил, вражеские войска отошли. В результате российским военным пришлось ждать подмоги.

Ранее вернувшийся спустя три года из плена ВСУ солдат поделился эмоциями.