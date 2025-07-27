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СМИ рассказали о российском бойцы, который ищет спасенную им в ДНР девочку

Life.ru: российский боец два года ищет девочку, которую спас в Артемовске
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российский боец с позывным Одноглазый уже два года ищет девочку Миланью Бородай, которую он спас от пуль во время боев в Артемовске Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Life.ru.

Военный рассказал, как прикрыл ребенка от пуль и помог выбраться в тыл. Он подарил девочке свой шеврон и пообещал найти её, чтобы узнать о судьбе. В ответ она пообещала заработать золотую медаль по гимнастике для России, ведь занимается этим видом спорта с детства.

«Прошло уже два года. Я все время думаю о ней, жива ли. Я обратился к команде Народного фронта в Приморском крае с просьбой помочь найти ее. Я поеду к ней, очень хочу узнать, что она жива и выросла», — сказал боец.

Одноглазый упомянул, что девочка, несмотря на юный возраст, была смышленной. Она выполняла его команды и крепко держалась за бронежилет.

15 июля стало известно, что российские штурмовики спасли бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) Константина Зинина, который был тяжело ранен своим же заградотрядом в районе села Карла Маркса в ДНР.

Ранее командир «Востока» рассказал, как спас 10 бойцов во время боя в ДНР.

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