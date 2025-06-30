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Италия планирует внести мост на Сицилию в список военных расходов

Politico: Италия хочет внести мост на Сицилию в список военных расходов
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fokke baarssen/Shutterstock/FOTODOM

Власти Италии рассматривают возможность классифицировать строительство моста через Мессинский пролив на Сицилию как оборонный объект, чтобы вписать его в необходимые для НАТО расходы. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что подвесной мост через Мессинский пролив один из самых спорных инфраструктурных проектов в мире. Его стоимость оценивается в €13,5 млрд. Мост через пролив на Сицилию в разное время пытались возродить дуче Бенито Муссолини, а также бывший премьер-министр Сильвио Берлускони.

Источник Politico в правительстве Италии отмечает, что официальное решение о классификации моста как оборонного объекта пока не принято.

Страны — члены НАТО по итогам саммита в Гааге ранее объявили о планах увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП. Согласно документу, в ближайшие пять лет одной из основных целей европейских стран станет укрепление обороны, а также достижение способности автономного решения задач в сфере безопасности.

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