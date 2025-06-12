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В Госдуме РФ заявили об отсутствии необходимости в мобилизации

Депутат Соболев: сейчас в РФ отсутствует необходимость в мобилизации
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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Член комитета Государственной думы РФ по обороне Виктор Соболев заявил, что в настоящее время в стране нет необходимости в мобилизации. Об этом пишет RTVI.

Как сказал парламентарий, мобилизация объявляется в случае начала войны.

«Если войну начнут, и мы увидим, что тех усилий, которые мы приложили в мирное время, не хватает, конечно, будет мобилизация, частичная или полная, для того, чтобы полностью отразить агрессию. Но сейчас в такой мобилизации никакой необходимости нет», — сказал законодатель.

По словам Соболева, те, кто распространяют слухи о возможной мобилизации, всего лишь пытаются взбудоражить население.

Также депутат отметил, что сейчас есть необходимость в «укреплении и восстановлении до нужного предела» Вооруженных сил РФ. Он подчеркнул, что соответствующие меры должны быть приняты как можно быстрее, чтобы страна была готова к любому развитию событий. Тем не менее увеличение численности российских войск должно осуществляться «путем планового увеличения армии», а не мобилизации.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, сколько человек Киев может мобилизовать за месяц.

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