Пленный украинский боец оценил отношение командования ВСУ к солдатам

Боец ВСУ Ясковец: командование уничтожило бы солдат, узнав об их сдаче в плен

Командование украинских войск приказало бы ликвидировать сдавшихся в плен солдат, если бы узнало об этом. Такое заявление сделал пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Ясковец, передает ТАСС.

По данным агентства, мужчина принимал участие в сражениях в населенном пункте Преображенка в Донецкой народной республике (ДНР). Именно здесь он и попал в плен к российским военнослужащим.

Ясковец рассказал, что в первый раз он попал на фронт в составе 72-й механизированной бригады украинских войск. Как отметил солдат ВСУ, обычно в это подразделение отправляют людей с различными заболеваниями и инвалидностью.

«Всем плевать, их все равно отправляют [в зону боевых действий]», — подчеркнул мужчина.

Украинский боец добавил, что по прошествии времени ему позволили съездить домой в отпуск. Он не захотел добровольно возвращаться на фронт и начал прятаться от сотрудников военного комиссариата. Но в конце концов Ясковеца вновь мобилизовали, когда он ходил в магазин.

«Для нашего командования мы (рядовые солдаты. — «Газета.Ru») как мясо, расходный материал. Я уверен, что если бы наше командование узнало, что мы сидим с ребятами российскими в этом окопе, которые нас вязи в плен, <...> они бы нас по-любому отработали», — сказал военный ВСУ.

Он выразил уверенность, что командование украинских войск приказало бы нанести по окопам удары с помощью минометов и беспилотников.

Ранее Москва и Киев обменялись пленными военнослужащими по формуле «246 на 246».