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В OpenAI допустили сотрудничество с Пентагоном по ИИ

OpenAI допустил сотрудничество с Пентагоном по внедрению ИИ в системы вооружений
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Connie Loizos/YouTube

Генеральный директор американской технологической компании OpenAI Сэм Альтман допустил, что в будущем будет оказывать Пентагону помощь в разработке системы вооружений на основе искусственного интеллекта (ИИ). Соответствующее заявление он сделал на конференции в Университете Вандербильта, сообщает агентство Bloomberg.

«Я никогда не говорю «никогда», поскольку наш мир может стать очень странным», — сказал Альтман.

При этом он не считает, что «в обозримом будущем» будет работать над таким проектом министерства обороны США. Однако глава OpenAI не исключил обратного, если встанет перед выбором, при котором сочтет подобную деятельность наименьшим злом.

Также он выразил мнение, что большая часть мира не хочет, чтобы ИИ принимал решения в сфере вооружений.

В феврале Bloomberg сообщил, что американская компания Google пересмотрела свои принципы, касающиеся использования технологий искусственного интеллекта, исключив пункт, запрещающий разработку ИИ для применения в оружии.

До этого принципы Google предусматривали целый абзац, в котором было указано, что компания не будет разрабатывать технологии, которые могут причинить общий ущерб, включая оружие.

Ранее эксперт раскрыл роль искусственного интеллекта в военных конфликтах.

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