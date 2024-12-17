ВСУ охотятся на российские танки Т-90М «Прорыв» в зоне СВО

Командир танкового батальона имени Сергея Зорина группировки войск «Запад» полковник Александр Сопин рассказал РИА Новости, что украинские военные охотятся на российские танки Т-90М «Прорыв» в зоне спецоперации.

По словам Сопина, танк Т-90М является лучшим танком в мире, так как машина «борется за экипаж и просто так экипаж не отдает».

«Для украинцев — это сразу же получить звание героя Украины... Точно так же, как и наши ребята мечтают встретиться в дуэли, поймать танки «Леопард» или «Абрамс» и сжечь», — поделился полковник.

До этого Сопин рассказывал, что механик-водитель башкирского танкового батальона имени Сергея Зорина группировки войск «Запад» с позывным «Робин», лишившись руки, смог увести машину из-под огня и спасти экипаж.

По его словам, механик-водитель танка получил травму в ходе боев, а экипаж был контужен.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».