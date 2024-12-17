Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ охотятся на российские танки Т-90М «Прорыв» в зоне СВО

Полковник Сопин: бойцы ВСУ охотятся на российские танки Т-90М в зоне СВО

close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Командир танкового батальона имени Сергея Зорина группировки войск «Запад» полковник Александр Сопин рассказал РИА Новости, что украинские военные охотятся на российские танки Т-90М «Прорыв» в зоне спецоперации.

По словам Сопина, танк Т-90М является лучшим танком в мире, так как машина «борется за экипаж и просто так экипаж не отдает».

«Для украинцев — это сразу же получить звание героя Украины... Точно так же, как и наши ребята мечтают встретиться в дуэли, поймать танки «Леопард» или «Абрамс» и сжечь», — поделился полковник.

До этого Сопин рассказывал, что механик-водитель башкирского танкового батальона имени Сергея Зорина группировки войск «Запад» с позывным «Робин», лишившись руки, смог увести машину из-под огня и спасти экипаж.

По его словам, механик-водитель танка получил травму в ходе боев, а экипаж был контужен.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами