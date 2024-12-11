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Названо число украинских ракет и БПЛА, сбитых российскими системами ПВО за сутки

МО РФ: системы ПВО за сутки сбили 32 украинских дрона и четыре ракеты от HIMARS

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили 32 дрона и четыре снаряда от реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, выпущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

По информации ведомства, за аналогичный промежуток времени оперативно-тактическая авиация и артиллерийские расчеты в составе Вооруженных сил РФ нанесли поражение личному составу и технике украинских войск в 141 районе. Также в ударах по позициям ВСУ принимали участие ракетные войска и расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37 599 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 725 танков и других боевых бронированных машин», — говорится в заявлении.

Кроме того, украинские формирования лишились 19 411 орудий полевой артиллерии и минометов. Еще подразделения ВС РФ вывели из строя 29 138 единиц специальной военной автомобильной техники и 1 500 боевых машин РСЗО, принадлежавших ВСУ.

Ранее в Херсонской области оценили эффективность российских систем ПВО при уничтожении баллистических ракет ATACMS.

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