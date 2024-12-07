Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 550 военнослужащих в зоне ответственности группировок российских войск «Север» и «Запад» в Харьковской области и Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Группировка войск «Север» в Харьковской области нанесла поражение формированиям бригады территориальной обороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Тихое, Волчанск и Липцы. Также были отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ. На этом участке фронта украинская армия потеряла до 60 военных, боевую машину пехоты, два автомобиля и три гаубицы Д-30.

Группировка «Запад» заняла более выгодные позиции, нанесла поражение военнослужащим и технике двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Григоровка, Загрызово, Купянск Харьковской области, а также Новоегоровка Луганской народной республики и Торское Донецкой народной республики. ВС РФ отразили 11 контратак украинских штурмовых групп.

Потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Запад» составили до 490 бойцов, танк, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155-мм гаубица FH-70 британского производства, 155-мм гаубица М198 и 105-мм орудие M119 американского производства, 152-мм гаубица «Мста-Б» и 122-мм гаубица Д-30.

Ранее российские бойцы заняли населенный пункт Берестки в ДНР.