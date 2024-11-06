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Forbes узнал о новой машине, которую ВСУ применят против ВС РФ под Курском

Forbes: ВСУ применят Stryker против армии России в Курской области

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Mindaugas Kulbis/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены использовать бронемашины Stryker при российском наступлении в Курской области. Об этом сообщает американское издание Forbes.

Обозреватель Дэвид Экс написал в своем материале, что нет причин говорить, что ВСУ не захотят применить против Вооруженных сил России «страйкеры».

Однако Экс отметил, что пока неизвестно, как скоро бронемашины попадут на Украину, «но ясно, что украинцы будут делать с ними».

Также в статье говорится, что в рядах ВСУ не хватает людей. Если Минобороны Украины не решит эту проблему, то бронемашины будут единственной помощью ВСУ, которая окажется под Курском.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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