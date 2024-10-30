В России считают, что Зеленский обвинит Сырского во всех провалах

Президент Украины Владимир Зеленский, возможно, обвинит нынешнего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского в провалах на фронте. Таким мнением с «Аргументами и фактами» поделился военный обозреватель Виктор Литовкин.

«Зеленский свалит все на Сырского», — считает он.

По мнению обозревателя, главкому ВСУ дали команду, после которой он организовал «авантюру в Курской области».

«Не было бы такой команды, он этого не делал бы», — сказал Литовкин.

Он отметил, что к решениям в военном ведомстве Украины в том числе причастны советники Североатлантического альянса. Литовкин выразил уверенность, что Зеленский возложит вину на Сырского тем же способом, что и на экс-главкома Валерия Залужного.

В начале октября агентство «Forbes-Украина» сообщало, что офис Зеленского обсуждает возможность увольнения главкома ВСУ Александра Сырского, руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и главы минобороны Рустема Умерова.

Ранее Сырский доложил Зеленскому о непростой ситуации на фронте.