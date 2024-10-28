Северная Корея выяснила, откуда вылетел БПЛА, найденный в Пхеньяне

Специалисты КНДР демонтировали блок управления полетами и восстановили маршрут следования беспилотного летательного аппарата (БПЛА), обломки которого были обнаружены ранее в Пхеньяне. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Минобороны КНДР выяснили, откуда вылетел беспилотник, его маршрут и цель проникновения. БПЛА вылетел с южнокорейского острова Пэннёндо 8 октября, пролетел над северокорейским Нампхо и разбрасывал листовки 9 октября в Пхеньяне, подчеркивает ЦТАК.

В публикации отмечается, что в рамках расследования была подтверждена «самая циничная провокаторская сущность военных гангстеров» Южной Кореи. Также специалисты определили 238 полетных планов и записей, составленные с 5 июня 2023 года по 8 октября 2024 года.

19 октября сообщалось, что обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Южной Кореи были найдены в одном из районов Пхеньяна.

По словам представителя министерства обороны Северной Кореи, повторное вторжение военных средств Республики Корея будет считаться Пхеньяном объявлением войны, а также повлечет за собой ответные удары.

Ранее президент Южной Кореи заявил, что КНДР может применить ядерное оружие.