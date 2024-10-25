Запах гари дошел до центральных кварталов Бейрута

Запах гари дошел до центра Бейрута после серии сильных ударов авиации Израиля по южному пригороду ливанской столицы. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

В ночь на 25 октября израильские самолеты ударили по районам Харет Хрейк, Шувайфат, Сан-Терез и Бурдж аль-Бараджне.

В результате этого в районе Шувайфат недалеко от аэропорта были полностью уничтожены два многоэтажных жилых здания, на месте возник сильный пожар. Еще два жилых здания полностью обрушились в районе Сан-Терез.

Накануне катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что израильская военная авиация нанесла авиаудар по больнице «Камаль Адван» на севере сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как в октябре прошлого года тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС напали на приграничные поселения Израиля. В ХАМАС назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и в рамках военной операции начал наносить удары по нему и некоторым районам Ливана и Сирии. Столкновения случаются и на Западном берегу реки Иордан.

Ранее сообщалось, что США проверяют Израиль на нарушения прав человека.