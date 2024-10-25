ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область

Украинская армия с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) продолжает атаковать населенные пункты Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Противовоздушная оборона сбила несколько БПЛА над Белгородским районом и Яковлевским муниципальным округом. Также дрон атаковал село Ясные Зори Белгородского района. Повреждены легковой автомобиль и линия электропередачи. Кроме того, ВСУ нанесли артиллерийский удар по селу Тишанка Волоконовского района. Там повруждены здания.

Днем 24 октября Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотников атаковали четыре населенных пункта Белгородской области, в Шебекино под обстрел попал жилой дом. ВСУ также атаковали поселок Октябрьский, села Графовка и Ясные Зори. Повреждения получили два здания, а также легковой автомобиль. Информации о пострадавших нет, оперативные службы устраняют последствия атаки.

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