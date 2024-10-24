Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Брянской области отбили атаку украинских БПЛА

Богомаз сообщил, что силы ПВО РФ уничтожили украинские БПЛА в Брянской области

close
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО России) уничтожили украинские БПЛА над Брянской областью. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БпЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — пишет Богомаз.

Он также выразил благодарность российским зенитчикам.

До этого в лесном массиве Боровского района Калужской области были обнаружены обломки беспилотника самолетного типа.

Губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что оперативные службы уже выехали на место обнаружения обломков беспилотника. Он предупредил, что нельзя самостоятельно трогать обломки, так как на них может быть взрывчатка.

Ранее российские военные уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами