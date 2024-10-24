В Брянской области отбили атаку украинских БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО России) уничтожили украинские БПЛА над Брянской областью. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БпЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — пишет Богомаз.

Он также выразил благодарность российским зенитчикам.

До этого в лесном массиве Боровского района Калужской области были обнаружены обломки беспилотника самолетного типа.

Губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что оперативные службы уже выехали на место обнаружения обломков беспилотника. Он предупредил, что нельзя самостоятельно трогать обломки, так как на них может быть взрывчатка.

Ранее российские военные уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ.