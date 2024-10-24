Военкор назвал тяжелым ударом для Киева уничтожение 50 операторов дронов ВСУ

Уничтожение 50 операторов дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) является тяжелым ударом для Киева. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

«Потеря разом 50 спецов — тяжелый удар для ВСУ, который непременно скажется на их способности сдерживать наши войска на кураховском направлении», — сказал он.

Военкор также добавил, что первостепенной целью для российских военных являлось «уничтожение опытного оператора беспилотника».

22 октября сообщалось, что российские военные ликвидировали пункт управления БПЛА, откуда запускались дроны по Белгородской области.

Пункт управления БПЛА находился на Купянском направлении в Харьковской области. Цель была уничтожена корректируемым артиллерийским боеприпасом «Краснополь».

Незадолго до этого ВС России при помощи противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» поразили наблюдательный пункт и пункт управления БПЛА ВСУ на берегу Днепровского лимана.

Ранее в Курской области был уничтожен пункт управления БПЛА ВСУ.