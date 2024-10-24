Делегация РФ прибыла в Тель-Авив для обсуждения сделки по освобождению заложников

Российская делегация прибыла в четверг в Тель-Авив для обсуждения с израильской стороной возможности заключения с палестинским движением ХАМАС соглашения об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

23 октября состоялась встреча замглавы МИД РФ Михаила Богданова и замглавы политбюро ХАМАС Мусы Абу Марзука. Они обсудили ситуацию с израильскими заложниками и положение дел в секторе Газа. Также дипломаты коснулись вопросов примирения палестинских фракций и реализации договоренностей, достигнутых по итогам межпалестинской встречи в Москве в конце февраля.

Замглавы политбюро ХАМАС заявил, что движение не просит военной помощи у России, но нуждается в политической поддержке.

18 октября в ХАМАС сообщали, что руководство палестинского движения планирует освободить заложников после прекращения израильской агрессии в отношении сектора Газа. Речь идет о полном выводе войск еврейского государства с территории анклава и освобождении «пленных героев» ХАМАС.

Ранее в ХАМАС попросили РФ побудить Аббаса к диалогу по кабмину нацединства.