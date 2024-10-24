Потери украинских войск за все время боевых действий в Курской области превысили 26 тыс. солдат. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял 26 222 военнослужащих, 176 танков, 93 боевые машины пехоты», — говорится в заявлении.

Также, по информации ведомства, российским солдатам удалось вывести из строя 104 бронетранспортера и 995 боевых бронированных машин Вооруженных сил Украины (ВСУ). Еще на территории региона были ликвидированы 226 артиллерийских орудий, 683 автомобиля и девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов.

Более того, украинские формирования лишились 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня. В том числе речь идет о шести комплексах MLRS и девяти комплексах HIMARS, произведенных в США.

Только этим список техники ВСУ, выведенной из строя в ходе сражений в Курской области, не ограничивается. В него входят и 56 станций радиоэлектронной борьбы, 11 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, 22 единицы инженерной техники, пять транспортно-заряжающих машин и три радиолокационные станции противовоздушной обороны.

Ранее российские бойцы сорвали подвоз оружия и солдат ВСУ в Курской области.