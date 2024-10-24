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Подразделения группировки «Юг» заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР

МО: ВСУ потеряли почти 800 солдат и орудие США М119 из-за группировки «Юг» в ДНР

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Юг» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям семи бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Столкновения произошли в районах населенных пунктов Семеновка, Дальнее, Звановка, Северск, Веселый Гай, Ильинка, Елизаветовка, Часов Яр и Курахово ДНР.

В результате украинская армия потеряла более 785 солдат, восемь автомобилей, два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, три бронетранспортера М113 и три 105-мм орудия М119 американского производства.

Накануне, 23 октября, Минобороны РФ сообщало, что подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль населенный пункт Серебрянка в ДНР. Потери противника в регионе составили более 800 солдат.

В тот же день подразделения группировки войск «Центр» отразили 13 контратак ВСУ и взяли под контроль Николаевку в ДНР. Общие потери украинской армии на этом участке фронта составили до 450 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что в Вооруженных силах Украины могут появиться кибервойска.

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