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В небе над Курской областью сбили украинскую ракету

Смирнов: ВС РФ сбили украинскую ракету над Курской областью утром в четверг

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Российские военные сбили украинскую ракету в небе над Курской областью утром в четверг. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

По его словам, ночью над регионом также были сбиты четыре украинских беспилотника самолетного типа.

«Часть обломков упало в Железногорске», — поделился Смирнов.

Он призвал местных жителей не приближаться к частям сбитых беспилотников и ракет. В случае их обнаружения необходимо звонить по номеру 112.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 24 октября уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над воздушным пространством России. Три украинских дрона были сбиты над акваторией Черного моря, четыре — над Курской областью.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в городе сработали системы ПВО.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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