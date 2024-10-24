Бойцы добровольческого отряда «Барс-Курск» приступили к несению службы

Бойцы добровольческого отряда «Барс-Курск» после подготовки на тыловых полигонах приступили к выполнению задач. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает «Интерфакс».

В военном ведомстве отметили, что «Барс-Курск» займется охраной и обороной объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов инфраструктуры. Кроме того, он будет занят борьбой с беспилотниками и украинскими диверсионно-разведывательными группами, участвовать в эвакуации гражданского населения.

12 октября военнослужащие российского отряда «Барс-Курск», патрулируя территорию вместе с ОМВД в городе Рыльске Курской области, задержали подозреваемого в хищении оружия и военного имущества. В операции участвовали командир отделения с позывным «Внучек» и стрелок с позывным «Добрый».

О создании добровольческих отрядов «Барс» в приграничных с Украиной Белгородской, Брянской и Курской областях стало известно 12 сентября. Об этом рассказал заместитель министра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

Ранее сообщалось, что бойцы отряда «Барс-Белгород» уничтожили беспилотник «Баба-Яга».