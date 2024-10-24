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Украинская армия ни разу не получала приказ об отступлении

Al Mayadeen: Зеленский не отдавал приказов ВСУ отступать

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Johanna Geron/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ни разу не отдавал приказа об отступлении для Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала спецоперации. Об этом сообщает Al Mayadeen.

«Даже в самых тяжелых ситуациях, таких как окружение или удержание руин», — отметили в материале.

Авторы публикации подчеркнули, что хаотичное отступление украинских военных стало результатом отказа властей страны отдавать приказ об отступлении, несмотря на окружение российскими войсками. Аналитики издания пришли к выводу, что для Зеленского «руины важнее людей». Причина в том, как указали в статье, что потеря квадратного километра негативно воспринимается западными спонсорами, а людские потери засекречены.

Накануне военный эксперт Андрей Марочко заявил ТАСС, что российские военнослужащие в ходе продвижения у села Терны постепенно берут в полуохват группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированную в Северске Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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