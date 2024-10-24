В Румынии из-за сигналов о нарушении воздушного пространства подняли истребители

Два румынских истребителя были подняты в воздух после обнаружения радарами двух воздушных целей близ границы с Украиной. Об этом со ссылкой на заявление министерства обороны Румынии сообщает ТАСС.

Воздушная цель была обнаружена вечером 23 октября системами радарного наблюдения вблизи границы между Румынией и Украиной, в районе рукава Килия. В связи с этим с авиабазы в Борче в воздух были подняты два истребителя F-16 румынских военно-воздушных сил. Спустя 15 минут радар потерял цель в 12 километрах к северо-востоку от города Тулча.

Еще через 20 минут радары снова обнаружили предположительно другую воздушную цель в двух километрах к северо-западу от озера Разим. Цель исчезла с экранов радаров в девяти километрах от населенного пункта Журиловка.

В министерстве обороны Румынии подчеркнули, что истребители не имели визуального контакта с воздушными целями. После отмены воздушной тревоги самолеты вернулись на базу.

В ночь на 19 октября четыре истребителя в Румынии были подняты в воздух из-за сообщения о нарушении воздушного пространства небольшой целью.

Ранее в Румынии нашли обломки «российского дрона».