Израильские самолеты нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Бейруте

Истребители израильских ВВС нанесли не менее 14 ракетных ударов по Бейруту. Об этом сообщил ТАСС источник в службе гражданской обороны.

«Судя по всему, уничтожен подземный склад с боеприпасами, которые сдетонировали по время удара», — отметил он.

Кварталы ливанской столицы, где находятся объекты шиитской организации «Хезболла», сотрясла серия мощных взрывов, в небо взметнулся гигантский столб пламени.

До этого командование израильской армии в соцсети X рекомендовало жителям кварталов Кафаат, Харет-Хорейк и Эль-Лейлаки покинуть обозначенные на карте опасные места.

В среду, 23 октября, Израиль атаковал офис телеканала Al Mayadeen в Бейруте. В этот же день израильская авиация атаковала район Бейрута, в котором расположено посольство Ирана, удары пришлись поблизости от дипломатического представительства.

Ранее «Хезболла» нанесла ракетный удар по военной базе Израиля в пригороде Тель-Авива.