Российские военные сбили еще три дрона ВСУ над приграничными регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотника, которые были запущены Вооруженными силами Украины (ВСУ) по объектам на территории РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и один над территорией Курской области», — отмечается в сообщении.

Уничтожение дронов велось в период с 15:00 до 15:30 по московскому времени.

В среду Минобороны уже сообщало об уничтожении украинских беспилотников над указанными регионами. Так, с 12:50 до 13:20 средства ПВО сбили один дрон над Курской областью и еще один — над Белгородской.

Также 23 октября с 9:30 до 12:40 были уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА): четыре над территорией Белгородской области и еще два — в небе над Курской областью.

При этом за ночь российские военные сбили 14 украинских дронов: четыре беспилотника были уничтожены над территорией Ростовской области и еще 10 — над Крымом.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.