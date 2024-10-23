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Российские военные сбили еще три дрона ВСУ над приграничными регионами РФ

Минобороны РФ: силы ПВО сбили три дрона ВСУ над Курской и Белгородской областями

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Inna Varenytsia/REUTERS

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотника, которые были запущены Вооруженными силами Украины (ВСУ) по объектам на территории РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и один над территорией Курской области», — отмечается в сообщении.

Уничтожение дронов велось в период с 15:00 до 15:30 по московскому времени.

В среду Минобороны уже сообщало об уничтожении украинских беспилотников над указанными регионами. Так, с 12:50 до 13:20 средства ПВО сбили один дрон над Курской областью и еще один — над Белгородской.

Также 23 октября с 9:30 до 12:40 были уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА): четыре над территорией Белгородской области и еще два — в небе над Курской областью.

При этом за ночь российские военные сбили 14 украинских дронов: четыре беспилотника были уничтожены над территорией Ростовской области и еще 10 — над Крымом.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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