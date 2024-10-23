Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генсек НАТО заявил, что будет работать с любым президентом США

Генсек НАТО Рютте заявил, что готов работать с любым президентом США

close
Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что будет работать с любым избранным президентом США, чтобы «предотвратить успех России на Украине». Его слова приводит РИА Новости.

«По выборам в США: во-первых, нам надо дождаться самих выборов и результатов… Я уверен, что мы будем позитивно и эффективно работать с любым избранным президентом», — заявил он.

По его словам, обе стороны политического спектра в США осознают важность коллективной обороны НАТО.

«Если Россия будет иметь успех на Украине – а мы это предотвратим – но, если она будет иметь успех, это будет означать угрозу для всех союзников», — отметил он.

Накануне Рютте заявил, что командование Североатлантического альянса по координации помощи Киеву заработает до конца года. Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит при этом отметила, что альянс не готов пока пригласить туда Украину.

Ранее главком НАТО в Европе назвал Россию главной угрозой безопасности и «глобальной проблемой».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами