Генсек НАТО заявил, что будет работать с любым президентом США

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что будет работать с любым избранным президентом США, чтобы «предотвратить успех России на Украине». Его слова приводит РИА Новости.

«По выборам в США: во-первых, нам надо дождаться самих выборов и результатов… Я уверен, что мы будем позитивно и эффективно работать с любым избранным президентом», — заявил он.

По его словам, обе стороны политического спектра в США осознают важность коллективной обороны НАТО.

«Если Россия будет иметь успех на Украине – а мы это предотвратим – но, если она будет иметь успех, это будет означать угрозу для всех союзников», — отметил он.

Накануне Рютте заявил, что командование Североатлантического альянса по координации помощи Киеву заработает до конца года. Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит при этом отметила, что альянс не готов пока пригласить туда Украину.

Ранее главком НАТО в Европе назвал Россию главной угрозой безопасности и «глобальной проблемой».