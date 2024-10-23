На украинском военном аэродроме произошли взрывы

В районе военного аэродрома в Умани Черкасской области Украины произошли взрывы. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Около 07:30 утра (совпадает с московским) местные слышали и видели очень сильные взрывы в районе военного аэродрома», — сообщил он.

По его словам, к месту происшествия отправились более десяти машин скорой помощи и пожарных.

Дмитрук уточнил, что на данном аэродроме находится база воздушных сил, с которой совершаются боевые вылеты самолетов.

18 октября министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции сообщило, что российские военнослужащие за неделю нанесли 36 групповых ударов по энергетическим и военным объектам Украины. Отмечалось, что были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, обеспечивающих их работу объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов.

Ранее силы РФ поразили склад безэкипажных катеров и военный аэродром на Украине.