Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль Николаевку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.

Российские войска также нанесли поражение живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Ленинское, Димитров, Дзержинск, Сухой Яр, Кураховка и Щербиновка в ДНР.

Кроме того, российские военные отразили 13 контратак ВСУ. Общие потери противника составили до 450 военнослужащих, три 122 мм гаубицы Д-30 и 100 мм противотанковую пушку «Рапира».

23 октября в Минобороны РФ сообщили, что подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль населенный пункт Серебрянка в Донецкой Народной Республике.

В свою очередь, военнослужащие российской группировки войск «Центр» при взятии населенного пункта Михайловка в Донецкой народной республике (ДНР) обнаружили двух британских военнослужащих, которые находились в одном из опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее военный эксперт оценил перспективы взятия под контроль ВС РФ Часова Яра.