Вооруженные силы (ВС) РФ в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине извлекают уроки из опыта ведения боевых действий против обученной по западным стандартам армии, что вызывает обеспокоенность. Об этом заявил командующий 5-м армейским корпусом США генерал Чарльз Констанца в интервью радиостанции «Голос Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

«Они (ВС РФ — «Газета.Ru») знают, что воюют с обученной Западом и оснащенной Западом страной — Украиной. И по мере того, как они совершенствуются благодаря полученным урокам <...>, они действительно повышают свою способность противостоять нам в будущем», — заявил военный.

Генерал добавил, что исходя из этого Западу «есть о чем беспокоиться». Констанца добавил, что на основе этого опыта Россия модернизирует свою военную технику, а также совершенствует методы ведения боевых действий. По словам американского военного, ВС РФ находят способы противостоять системам вооружений, которые используются западными государствами для ведения боевых действий.

20 октября главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что, как бы ни окончился вооруженный конфликт на Украине, армия России выйдет из него сильнее, чем была.

Ранее сообщалось, что Россия является «постоянной угрозой» для НАТО.