В Ливане сообщили об уничтожении пяти израильских танков

Бойцы движения «Хезболла» за минувшие сутки уничтожили пять танков Merkava Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

Четыре боевые машины были уничтожены противотанковыми ракетными комплексами в районе населенных пунктов Эт-Тейби и Одайсе. Еще один танк был подорван возле Раб-эль-Талатин.

23 октября сообщалось, что бойцы движения «Хезболла» нанесли ракетный удар по базе Глилот военной разведки Израиля в пригороде Тель-Авива. Также появилась информация об ударе по скоплению живой силы израильской армии.

В тот же день появилась информация, что израильская армия в ходе наземных и воздушных ударов ликвидировала около 70 бойцов ливанского шиитского движения «Хезболлы» на юге Ливана в течение суток.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как в октябре прошлого года тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС напали на приграничные поселения Израиля. В ХАМАС назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и в рамках военной операции начал наносить удары по нему и некоторым районам Ливана и Сирии.

Ранее «Хезболла» атаковала военную базу на юге Хайфы в Израиле.