Украинские войска нанесли удары по Шебекино с использованием БПЛА

Несколько украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали город Шебекино в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что один из дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по грузовому автомобилю. В тот момент машина ехала по одной из улиц в населенном пункте.

«В результате атаки произошло возгорание транспортного средства», — подчеркнул глава российского субъекта.

По словам Гладкова, также целью украинских БПЛА стала парковка возле местного сельскохозяйственного предприятия. Из-за ударов беспилотников повреждения получили два автомобиля, находившиеся на стоянке.

В настоящее время в Шебекино работают сотрудники оперативных служб, они уточняют информацию о последствиях ударов. Предварительно, во время атаки со стороны ВСУ никто из мирных жителей не пострадал.

22 октября украинский дрон врезался в жилой дом в селе Бехлевка, расположенном в Белгородской области. В результате пострадала одна женщина, у нее диагностировали осколочные ранения разных частей тела и закрытую черепно-мозговую травму.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал грузовик в Белгородской области.