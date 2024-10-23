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«Хезболла» нанесла удар по базе военной разведки Израиля

«Хезболла» нанесла ракетный удар по военной базе Израиля в пригороде Тель-Авива

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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Бойцы ливанского движения «Хезболла» нанесли ракетный удар по базе Глилот военной разведки Израиля в пригороде Тель-Авива. Об этом сообщает РИА Новости.

«Бойцы исламского сопротивления атаковали высокоточными ракетами базу Глилот, принадлежащую военной разведке 8200 в пригороде Тель-Авива», — говорится в сообщении.

В другом заявлении движения сообщалось, что ливанские военные подвергли ракетному удару место скопления живой силы армии Израиля в поселении Мискафан на ливано-израильской границе.

23 октября сообщалось, что израильская армия в ходе наземных и воздушных ударов ликвидировала около 70 бойцов ливанского шиитского движения «Хезболлы» на юге Ливана в течение суток.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как в октябре прошлого года тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС напали на приграничные поселения Израиля. В ХАМАС назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и в рамках военной операции начал наносить удары по нему и некоторым районам Ливана и Сирии.

Ранее Израиль нанес удары по центральной базе военно-морских сил «Хезболлы».

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