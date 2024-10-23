Глава одного из районов Якутии решил отправиться на спецоперацию

Глава Таттинского района Якутии Айаал Бурцев решил отправиться добровольцем в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил заместитель главы района по социальной политике Святослав Сунхалыров, его слова передает ТАСС.

«Подтверждаем», — сказал он в ответ на вопрос, действительно ли чиновник отправится в зону СВО.

Обязанности Бурцева теперь исполняет первый замглавы района Якутии Руслан Захаров.

21 октября сообщалось, что бывший заместитель губернатора по ЖКХ Белгородской области Константин Полежаев отправился на СВО. Производство по уголовному делу в отношении Полежаева приостановили.

20 октября газета «Коммерсантъ» писала, что бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, осужденный на 15 лет по обвинению в коррупции, подписал контракт с министерством обороны для участия в специальной военной операции на Украине.

За день до этого бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому, который находится в СИЗО по обвинению в хищении, было отказано в ходатайстве об отправке на СВО и приостановлении уголовного дела.

Ранее россиянин в 72 года решил отправиться на СВО.