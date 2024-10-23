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Глава Пентагона признал, что Украина не достигнет баз ВКС России

Глава Пентагона Остин: Украина не сможет достичь баз ВКС России ракетами ATACMS

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Leah Millis/Reuters

Украина уже не сможет достигнуть с помощью американских ракет большой дальности ATACMS баз российских ВКС. Об этом заявил в интервью Fox News глава Пентагона Ллойд Остин.

Он отметил, что Россия уже переместила воздушный флот из зоны досягаемости ракет. При этом он добавил, что Украина сама может производить дроны с высокой дальностью.

До этого журналисты газеты New York Times писали со ссылкой на источники, что Москва, скорее всего, применит мощные ответные меры против США и их партнеров по коалиции, если они разрешат Украине бить дальнобойным западным оружием вглубь России.

В оценке разведки описывается ряд возможных ответов России — от участившихся случаев поджогов и диверсий на объектах в Европе до потенциально смертоносных атак на военные базы США и Европы. Американские чиновники говорят, что Служба внешней разведки России несет ответственность за большинство актов саботажа в Европе в последнее время.

Ранее в Британии назвали желаемые США сроки продолжения боевых действий на Украине.

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Операция на Украине
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