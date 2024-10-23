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Израильская армия ликвидировала бойцов «Хезболлы» в Ливане

Армия Израиля заявила о ликвидации около 70 бойцов «Хезболлы» на юге Ливана

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Ohad Zwigenberg/AP

Израильская армия в ходе наземных и воздушных ударов ликвидировала около 70 бойцов ливанского шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана в течение суток. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В ЦАХАЛ заявили, что продолжаются ограниченные, локализованные и целенаправленные рейды против «Хезболлы».

Кроме того, израильские военные уничтожили тайники вооружения ливанского движения, где хранились пусковые установки, минометы, снаряды и прочее снаряжение.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как в октябре прошлого года тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС напали на приграничные поселения Израиля. В ХАМАС назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и в рамках военной операции начал наносить удары по нему и некоторым районам Ливана и Сирии.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 23 сентября 2024 года объявила о проведении «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. В ходе нее был ликвидирован глава организации Хасан Насралла.

Ранее «Хезболла» нанесла удары по военным базам Израиля.

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Операция Израиля в Ливане
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