Израиль нанес удары по северу и югу сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по населенным пунктам в разных частях сектора Газа. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

Отмечается, что в ночь на 23 октября израильская артиллерия обстреливала жилые кварталы в городах Джабалия и Бейт-Лахия на севере сектора Газа, а также северо-западные районы Рафаха.

Накануне министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что число пострадавших в анклаве с 7 октября 2023 года в связи с проводимой Израилем военной операцией превысило 100 тысяч человек.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как в октябре прошлого года тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС напали на приграничные поселения Израиля. В ХАМАС назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и в рамках военной операции начал наносить удары по нему и некоторым районам Ливана и Сирии. Столкновения случаются и на Западном берегу реки Иордан.

Ранее сообщалось, что США проверяют Израиль на нарушения прав человека.