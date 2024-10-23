Пленный ВСУ рассказал о спасении российскими бойцами

Украинский военнопленный Владимир Грачев рассказал в беседе с РИА Новости, что сослуживцы бросили его раненого в блиндаже.

По словам мужчины, он пролежал там два месяца. Пленный заявил, что проходившие мимо отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) давали ему воду и еду.

«Я говорю: «помогите меня отнести», они говорят: «тебе сказали, вот ты и лежи», так никто не забрал», — сказал Грачев.

Первую медицинскую помощь украинскому бойцу оказали четверо российских военных, которые зашли в блиндаж. Они вынесли Грачева в тыловые позиции. Военные медики 15 октября сделали ему операцию.

«Выздоравливаю, все отлично. Я безумно благодарен, спасли меня, врачи сказали, что я мог потерять ногу», — отметил пленный.

20 октября сообщалось, что десять украинских военнослужащих попали в засаду в районе Золотой Нивы в Донецкой народной республике (ДНР), семеро из них сдались в плен Вооруженным силам России, в том числе командир.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что солдатам ВСУ надоело воевать.