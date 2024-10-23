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Минобороны России сообщило об уничтожении свыше 20 украинских дронов

Минобороны РФ: над регионами России уничтожили 23 украинских беспилотника

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Stringer/REUTERS

Над регионами России средства противовоздушной обороны за сутки ликвидировали 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины. Об этом передает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны РФ.

Днем уничтожили три дрона над Курской областью, два — над Белгородской. Ночью сбили 18 украинских БПЛА: 11 — над Брянской областью, три — над Белгородской, два — над Курской и по одному над территориями Тульской и Орловской областей.

Накануне сообщалось, что украинский дрон атаковал в городе Васильевка Запорожской области здание администрации. Беспилотник с боеприпасом подлетел к районной администрации и ударил по кабинету главы Васильевского муниципального округа Натальи Романиченко. Власти региона уточнили, что при атаке БПЛА никто не пострадал.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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Атаки БПЛА на Россию
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