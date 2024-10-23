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За сутки с территории Ливана по Израилю выпустили около 140 ракет

ЦАХАЛ: за сутки по Израилю из Ливана выпустили около 140 ракет

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Ammar Awad/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила почти о полутора сотнях ракет, запущенных за минувшие сутки с территории Ливана. Об этом сообщает Telegram-канал Israel Defense Forces.

По состоянию на 23:00 по местному времени (23:00 мск) 22 октября было зафиксировано в общей сложности около 140 пусков ракет.

22 октября сообщалось, что истребители военно-воздушных сил Израиля атаковали южную окраину Бейрута — столицы Ливана, где располагаются объекты шиитской организации «Хезболла». Кроме того, израильские самолеты атаковали лагерь беженцев Бурдж-эль-Баражна возле дороги, ведущей в международный аэропорт.

В этот же день израильская армия официально подтвердила, что руководитель исполнительного совета шиитского движения «Хезболла» Хашем Сафи ад-Дин был ликвидирован. Он считался основным претендентом на пост генсека движения после уничтожения его многолетнего лидера Хасана Насраллы.

Ранее в Израиле признали, что беспилотник «Хезболлы» попал в окно спальни Нетаньяху.

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Операция Израиля в Ливане
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