За сутки с территории Ливана по Израилю выпустили около 140 ракет

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила почти о полутора сотнях ракет, запущенных за минувшие сутки с территории Ливана. Об этом сообщает Telegram-канал Israel Defense Forces.

По состоянию на 23:00 по местному времени (23:00 мск) 22 октября было зафиксировано в общей сложности около 140 пусков ракет.

22 октября сообщалось, что истребители военно-воздушных сил Израиля атаковали южную окраину Бейрута — столицы Ливана, где располагаются объекты шиитской организации «Хезболла». Кроме того, израильские самолеты атаковали лагерь беженцев Бурдж-эль-Баражна возле дороги, ведущей в международный аэропорт.

В этот же день израильская армия официально подтвердила, что руководитель исполнительного совета шиитского движения «Хезболла» Хашем Сафи ад-Дин был ликвидирован. Он считался основным претендентом на пост генсека движения после уничтожения его многолетнего лидера Хасана Насраллы.

Ранее в Израиле признали, что беспилотник «Хезболлы» попал в окно спальни Нетаньяху.