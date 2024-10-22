В Британии заявили, что ВСУ попали в ловушку в Селидово

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в ловушку в населенном пункте Селидово, в результате которой они были фактически заблокированы. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

По его словам, украинские войска потеряли контроль над примыкающей к населенному пункт дорогой, по которой они могли бы выбраться. Также отсутствие доступа к трассе лишает подразделения ВСУ необходимых для продолжения боев поставок, подчеркнул эксперт.

«Возможно, некоторые из них сдадутся, другие вместо этого могут отправить срочное сообщение в Киев с просьбой отдать приказ отступить. Киев будет настаивать на продолжении битвы. <…> В итоге они примут решение отступить самостоятельно, они побегут из Селидово в большом количестве», — заключил Меркурис.

Накануне украинское издание «Страна.ua» сообщило, что позиции ВСУ под Горняком и Селидово в ДНР значительно ухудшились. По информации журналистов, что ВС РФ перекрыли все пути снабжения этих городов, что позволяет проводить параллели с событиями, предшествующими взятию Угледара.

Ранее армия России перерезала пути снабжения ВСУ под Селидово.