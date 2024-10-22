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В Судане заявили, что сбитый Ил-76 принадлежал армии

СБР Судана: сбитый грузовой самолет Ил-76 использовался армией Судана

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Кадры из видео/Sudan war monitor

Сбитый в небе над Суданом грузовой самолет Ил-76 использовался вооруженными силами страны. Об этом РИА Новости заявил советник командующего Силами быстрого реагирования (СБР) Аль-Баша Табик.

Армия Судана и СБР находятся в конфликте в рамках очередной гражданской войны, которая началась в стране 15 апреля 2023 года.

«По имеющейся информации, самолет был военным и принадлежал армии. Он был арендован и в конечном счете стал принадлежать армии. По предварительным данным, в нем были иностранцы», — утверждает Табик.

До этого Силы быстрого реагирования Судана обнаружили «черные ящики» сбитого в понедельник самолета Ил-76.

Грузовой Ил-76 был сбит накануне повстанцами Судана. На его борту находились два россиянина. Предварительно, самолет помогал самим же мятежникам, но те перепутали борт с бомбардировщиком врагов. Один из членов экипажа — известный в свое время в авиационных кругах Виктор Гранов. Его называли безбашенным авантюристом, который «всех кидает», но при этом талантлив как пилот и умеет обаятельно «затуманить мозг». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянин снял видео перед крушением Ил-76 в Судане.

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