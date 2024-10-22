Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ПГРК «Ярс» вывели на боевое патрулирование

ПГРК «Ярс» вывели на патрулирование в Йошкар-Олинском ракетном соединении

Автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс» вывели на боевое патрулирование в Йошкар-Олинском ракетном соединении в рамках военных учений. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Стратегические ракетчики отрабатывают задачи и вводные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, в рамках несения боевого дежурства», — отметили в оборонном ведомстве.

До этого в МО сообщали, что ракетные комплексы выйдут на маршруты боевого патрулирования в Тверской области в рамках проверки Бологоевского соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

17 сентября ПГРК «Ярсы» отработали боевое патрулирование в Ивановской области. Боевые расчеты прошли марши общей протяженностью до 100 км. Стратегические ракетчики также решили вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам противника.

Ранее Россия запустила баллистическую ракету с полигона Капустин Яр.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами