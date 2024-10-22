Автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс» вывели на боевое патрулирование в Йошкар-Олинском ракетном соединении в рамках военных учений. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Стратегические ракетчики отрабатывают задачи и вводные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, в рамках несения боевого дежурства», — отметили в оборонном ведомстве.

До этого в МО сообщали, что ракетные комплексы выйдут на маршруты боевого патрулирования в Тверской области в рамках проверки Бологоевского соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

17 сентября ПГРК «Ярсы» отработали боевое патрулирование в Ивановской области. Боевые расчеты прошли марши общей протяженностью до 100 км. Стратегические ракетчики также решили вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам противника.

Ранее Россия запустила баллистическую ракету с полигона Капустин Яр.