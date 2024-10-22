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Минобороны РФ сообщило о продвижении в районе Димитрова и Красноармейска

Минобороны: российские войска продвинулись в районе Димитрова и Красноармейска

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Сергей Бобылев/РИА Новости

В Донецкой народной республике российские войска группы «Центр» продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение четырем подразделениям противника. Об этом сообщает Минобороны России.

Бои проходили в районах городов Димитров (Мирноград), Красноармейск (Покровск), а также поселков Щербинка и Цукурино.

Российскими войсками отражены девять контратак штурмовых групп 93-й, 100-й, 150-й механизированных, 68-й егерской бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ и 38-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Потери противника оцениваются в 430 военнослужащих. Кроме того, были подбиты два бронетранспортера (включая М113 производства США), две боевые американские машины пехоты Bradley, 122-мм гаубица Д-30 и 152-мм орудие Д-20.

21 октября сообщалось, что российские военные заняли «подземный город» украинских войск в Донецкой народной республике (ДНР). В операции участвовали штурмовики группировки ВС РФ «Восток». «Подземный город» представляет собой сеть туннелей, прогнать врага из которой можно только в ближнем бою. Его дислокация не уточняется.

Ранее в ВСУ сообщили, что населенный пункт в ДНР может попасть в окружение российских войск.

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Операция на Украине
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