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Минобороны раскрыло потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Днепр»

Минобороны: ВСУ потеряли до 50 солдат в зоне ответственности группировки «Днепр»

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Днепр» уничтожили до 50 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне своей ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады ВСУ, 124-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ильинка Днепропетровской области, Гавриловка, Антоновка Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, украинская армия также потеряла восемь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и станцию радиоэлектронной борьбы.

Из этой же сводки следует, что подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение украинским войскам в районах населенных пунктов Доброволье, Новоукраинка и Шахтерское Донецкой народной республики. ВСУ потеряли до 110 военных, бронетранспортер, три автомобиля и 155 мм самоходную артиллерийскую установку Caesar французского производства.

Ранее в зоне СВО заметили «Сармат».

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