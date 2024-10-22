Южная Корея может ужесточить позицию по поставкам оружия на Украину на фоне сообщений о том, что солдаты КНДР якобы помогают России в зоне СВО. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«При поэтапном сценарии можно сначала рассмотреть возможность поставок оборонительного оружия. А если будет превышен лимит, то, в конечном итоге, можно будет рассмотреть и наступательное [оружие]», — заявил заместитель советника по национальной безопасности Ким Тэ Хё.

При этом отмечается, что южнокорейские власти больше рассматривают не прямые поставки, а косвенные — то есть, идущие через третьи страны.

Предполагается, что при реализации своего поэтапного плана Сеул для начала поставит Киеву зенитно-ракетные комплексы средней дальности Cheongung-II для укрепления украинской ПВО.

Южная Корея до этого заявляла, что КНДР перебрасывает в РФ военных, которые могут быть задействованы в СВО. 18 октября президент страны Юн Сок Ель провел экстренное совещание по вопросам безопасности, где был затронут вопрос о «перемещении северокорейских войск в Россию». Политик отметил, что Сеул «с самого начала» следил за слухами об отправке войск КНДР в Россию.

Как отмечала газета Le Journal du Dimanche, слухи об отправке северокорейских военных в Россию выгодны только Украине, поскольку Киеву было бы на руку «интернационализировать» конфликт.

Ранее сообщалось, что в США сочли «тревожными» сообщения о войсках КНДР на Украине.