Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Южная Корея может ужесточить позицию по поставкам оружия на Украину

Yonhap: Сеул может начать поставлять Киеву летальное вооружение

close
Depositphotos

Южная Корея может ужесточить позицию по поставкам оружия на Украину на фоне сообщений о том, что солдаты КНДР якобы помогают России в зоне СВО. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«При поэтапном сценарии можно сначала рассмотреть возможность поставок оборонительного оружия. А если будет превышен лимит, то, в конечном итоге, можно будет рассмотреть и наступательное [оружие]», — заявил заместитель советника по национальной безопасности Ким Тэ Хё.

При этом отмечается, что южнокорейские власти больше рассматривают не прямые поставки, а косвенные — то есть, идущие через третьи страны.

Предполагается, что при реализации своего поэтапного плана Сеул для начала поставит Киеву зенитно-ракетные комплексы средней дальности Cheongung-II для укрепления украинской ПВО.

Южная Корея до этого заявляла, что КНДР перебрасывает в РФ военных, которые могут быть задействованы в СВО. 18 октября президент страны Юн Сок Ель провел экстренное совещание по вопросам безопасности, где был затронут вопрос о «перемещении северокорейских войск в Россию». Политик отметил, что Сеул «с самого начала» следил за слухами об отправке войск КНДР в Россию.

Как отмечала газета Le Journal du Dimanche, слухи об отправке северокорейских военных в Россию выгодны только Украине, поскольку Киеву было бы на руку «интернационализировать» конфликт.

Ранее сообщалось, что в США сочли «тревожными» сообщения о войсках КНДР на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами